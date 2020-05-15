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В ООН высказались в защиту прав итальянки, не принятой в пожарные из-за роста

В Комитете ООН по правам человека пояснили, что установленное для пожарного требование минимального роста в 165 см "значительно превосходит средний рост женщин" в Италии

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Комитет ООН по правам человека признал дискриминацией отказ Национального корпуса пожарных Италии принять на работу гражданку страны из-за того, что ее рост меньше, чем установленный правилами минимум. В опубликованном в пятницу решении комитет призвал власти Италии выплатить истице компенсацию и повторно рассмотреть возможность ее трудоустройства в качестве пожарного.

"Италия должна обеспечить, что любые требования для работы на государственной службе являются необходимыми и пропорциональными, и что эти требования, которые кажутся нейтральными, не оказывают на деле негативного и непропорционального воздействия на кандидатов-женщин", - заявил, комментируя принятое решение, эксперт комитета Юваль Шани. Он пояснил, что установленное для профессии пожарного требование минимального роста в 165 см "значительно превосходит средний рост женщин" в Италии.

Как явствует из решения комитета, итальянка с 1999 года является волонтером противопожарной службы в области Лацио. В 2007 году она попыталась устроиться на ставку пожарного, однако получила отказ, так как, согласно правилам, служащие Национального корпуса пожарных должны иметь рост не меньше 165 см, а ее рост - 161 см.

Женщина пожаловалась в региональный суд Лацио, усмотрев в этом отказе косвенную гендерную дискриминацию и мотивировав свою жалобу тем, что средний рост итальянок составляет 161 см, а их соотечественников-мужчин - 175 см. Она также обратила внимание на тот факт, что для волонтеров-пожарных никаких ограничений в Лацио по росту не установлено. Не добившись удовлетворения иска в Лацио, женщина обратилась в Государственный совет Италии. После того, как все ее апелляции были отклонены, она в 2016 году направила жалобу в ООН.

Комитет ООН по правам человека, состоящий из 18 независимых экспертов, пришел к выводу, что включение в правила найма на работу требования минимального роста для всех кандидатов в пожарные, без гендерной дифференциации, "фактически привело к дискриминации в отношении женщин". У Италии есть 180 дней для того, чтобы представить в комитет доклад о принятых для исправления ситуации мерах.

Комитет по правам человека следит за выполнением государствами Международного пакта о гражданских и политических правах, вступившего в силу в 1976 году.

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Италия
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