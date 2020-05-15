Лавров не ожидает восстановления "полной свободы" общения, существовавшей до пандемии

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Система международных связей не станет прежней после пандемии, определенные меры предосторожности в различных сферах будут и дальше практиковаться и дальше. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК .

По его словам, большинство экспертов считают, что "такой абсолютной свободной системы общения", которая существовала ранее, уже не будет.

"Я не думаю, что будет признано целесообразным какие-то очень жесткие меры предосторожности, меры перестраховки вводить, но все равно такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю", - отметил Лавров. Он добавил, что будут предприняты какие-то меры, основанные на выводах из сложившейся ситуации.

Глава МИД считает, что восстановление мировых связей в разных областях займет длительный период. При этом, как указал Лавров, эксперты не ожидают, что коронавирус исчезнет бесследно: возможны новые волны распространения инфекции, в том числе и ежегодные вспышки.