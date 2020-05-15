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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии запустили пилотный проект "Облачная поликлиника" для мониторинга здоровья жителей

Сервис позволит дистанционно отслеживать самочувствие людей на самоизоляции и проводить консультации онлайн

ЯКУТСК, 15 мая. /ТАСС/. Проект "Облачная поликлиника" запущен в Якутии, мобильное приложение поможет вести мониторинг здоровья жителей в условиях режима полной самоизоляции, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

"В приложении "Облачная поликлиника" пациенты заполняют "Дневник здоровья", сегодня предназначенный для консультаций со специалистами медицинских организаций людей, находящихся в режиме самоизоляции, хронических больных и людей из группы риска. Здесь же ведут дневник здоровья пациенты с диагнозом или подозрением на коронавирус. В дневник граждане ежедневно вносят данные измерений температуры, пульса, отсутствие или наличие жалоб", - говорится в сообщении.

К реализации пилотного проекта привлекли специалистов Медицинского центра Якутска, Якутской городской больницы № 3 и центральных районных больниц в Ленском и Сунтарском районах.

"Данный сервис существенно облегчит, в первую очередь, работу врачей и управления Роспотребнадзора, поскольку все данные о пациентах зафиксированы электронно. Это сократит время на обработку и внесение данных, позволит ежедневно дистанционно отслеживать самочувствие людей на самоизоляции и проводить консультации онлайн, - приводятся слова министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова.

Приложение доступно для пользователей iOS и Android, а также на сайте tm.mzsakha.ru. Отмечается, что для использования приложения нужны авторизация через портал госуслуг и согласие на обработку персональных данных.

В Якутии режим полной самоизоляции продлен до 31 мая и действует в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района. Помимо этого, объявлен карантин в вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском и в Сунтарском районах. Всего в Якутии зарегистрировано 722 случая заражения коронавирусом, выздоровели 211 человек, умерли четверо. Состояние семи пациентов оценивается как тяжелое.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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