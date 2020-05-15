На месте строительства ЖК в Архангельске нашли остатки ограды монастыря XII века

АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая. /ТАСС/. Остатки одной из башен кирпичной ограды Михаило-Архангельского монастыря, основанного в XII веке, а также деревянного монастырского сооружения обнаружены на месте строительства жилого комплекса в Архангельской области. Строительство комплекса приостановлено, на месте работают археологи, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На территории выявленного объекта археологического наследия "Участок культурного слоя исторического поселения город Архангельск на территории Михаило-Архангельского монастыря и прилегающих территорий", в месте строительства жилого комплекса на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины в Ломоносовском округе города Архангельска обнаружены остатки двух строений - каменного и деревянного", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выявленные объекты интерпретированы как хорошо сохранившиеся остатки одной из башен кирпичной ограды Михаило-Архангельского монастыря и деревянного монастырского сооружения. В настоящее время на объекте работают археологи, они проводят расчистку и исследование выявленных сооружений, сбор археологических предметов, которые позволят датировать объект.

По данным инспекции по охране объектов культурного наследия только в 2019 году на территории области в ходе обязательного археологического сопровождения участков было выявлено пять объектов археологического наследия, за первый квартал 2020 года - два.

Михаило-Архангельский монастырь - расположен на окраине Архангельска, вверх по течению Северной Двины. Это один из древнейших русских монастырей не только на севере, но и вообще в России. Датой основания монастыря считается XII век. В начале 1930-х годов монастырь был разрушен. В первом летописном упоминании о монастыре в 1419 году основателем монастыря называют святого Иоанна Милостивого, архиепископа новгородского.