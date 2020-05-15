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Пандемия коронавируса нового типа

Тест на антитела к коронавирусу может показать их отсутствие у инфицированных в первые дни

Положительный же результат может быть у тех, кто уже переболел вирусом или находится в инфекционном процессе

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Антитела к коронавирусной инфекции по результатам теста могут отсутствовать не только у тех, кто никогда не сталкивался с вирусом, но и у инфицированных в первые дни с момента заболевания. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в пятницу.

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"Если организм человека еще не взаимодействовал с коронавирусом, то антитела против этого вируса отсутствуют <...> Отрицательный результат возможен не только у тех, кто никогда не болел COVID-19, но и у инфицированных в первые несколько дней с момента заболевания, до того, как уровень антител стал достаточным для обнаружения", - говорится в сообщении.

Положительный же результат может быть у тех, кто уже переболел вирусом или находится в инфекционном процессе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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