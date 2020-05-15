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75-летие Победы

Посвященный 75-летию Победы авто-мотопробег проходит в Израиле

Первый раз такой мотопробег от севера до юга Израиля в честь Дня Победы состоялся в 2016 году
Описание
© Андрей Широков​/ТАСС

ГЕРЦЛИЯ /Израиль/, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Более 200 человек на нескольких десятках мотоциклов и автомобилей с флагами Красной армии, России и Израиля принимают в пятницу участие в посвященном 75-й годовщине Победы авто-мотопробеге через весь Израиль. Он стартовал рано утром в Метуле на самом севере и завершится к вечеру пятницы в Эйлате на самом юге еврейского государства, в дороге колонна сделала остановку на бензоколонке в городе Герцлия, расположенном к северу от Тель-Авива, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Наш пробег уже пятый, традиционно он начинается в Метуле и завершается в Эйлате. Мы провозим через весь Израиль знамя Победы в память о тех, кто принес нам счастливое безоблачное детство и юность, о наших дедушках и бабушках, которые победили немецко-фашистских захватчиков. Поэтому мы собираемся, это наш порыв души, и каждый год нас становится все больше и больше, и мы этому очень рады. В этом году к нам присоединилась большая группа людей, для которых русский язык не родной, но они стараются, они не сдаются и учат, и уже несколько предложений каждый может сказать", - рассказал ТАСС в пятницу организатор пробега Вахтанг Цинцадзе.

Первый раз такой мотопробег от севера до юга Израиля в честь Дня Победы состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с флагами и символикой Победы. С каждым годом людей становилось все больше, появились и первые участники на автомобилях. Теперь в дороге протяженностью в полтысячи километров с севера на юг Израиля колонна уже традиционно делает несколько остановок, где к пробегу присоединяется все больше и больше людей.

"Бессмертный полк" в Израиле в новом формате

Из-за строгих санитарных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, "Бессмертный полк" в этом году в Израиле также прошли в формате автомобильных и мотопробегов. Как рассказал корреспонденту ТАСС координатор акции в стране Натан Гринберг, "с точки зрения действующих предписаний" нарушений нет, так как участие в пробеге на своем мотоцикле или автомобиле - "это как будто ты и не выходишь со своего балкона". "Главное - соблюдать все предписанные меры", направленные на предотвращение распространения коронавируса, подчеркнул он.

Колонны машин и мотоциклов с фотографиями героев войны и флагами Победы прошли в этому году по улицам многих израильских городов, делая остановки у домов, где проживают ветераны, чтобы поздравить их, сохраняя предписанную дистанцию. Крупнейшие акции "Бессмертного полка" в таком формате состоялись в Нетании, Хайфе, Ашкелоне, Реховоте и Бат-Яме. Кроме этого, участники акции в Израиле активно публиковали и публикуют фотографии фронтовиков из семейных альбомов в соцсетях, а также выставляют их в окнах своих домов.

Теги
Израиль75-летие Победы
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