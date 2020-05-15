Более тысячи средств индивидуальной защиты поступили в Роспотребнадзор Дагестана

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор Дагестана получил более тысячи средств индивидуальной защиты, в том числе защитные костюмы, респираторы и медицинские защитные очки, сообщается в пятницу на сайте регионального управления.

Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных коронавирусом. Глава республики Владимир Васильев 14 мая в эфире телеканала "Россия 24" указал на нехватку медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом.

"В Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан поступили дополнительные средства индивидуальной защиты, жизненно необходимые для обеспечения безопасности сотрудников ведомства, организующих противоэпидемические мероприятия в период пандемии. Гуманитарный груз, прибывший из Москвы включил в себя более тысячи единиц средств индивидуальной защиты: высокотехнологичные защитные костюмы, респираторы уровня FFP2 и медицинские защитные очки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поддержка была оказана рабочей группой по оказанию гуманитарной помощи медицинским учреждениям региона, созданной при постпредстве Республики Дагестан при президенте РФ под руководством Джамаладина Гасанова.

Ранее региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова передал больницам Дагестана лекарства для пациентов с коронавирусом, а также медицинское оборудование и средства защиты на сумму более 2 млн рублей.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зафиксированы 3 192 случая заражения коронавирусной инфекцией (плюс 97 за сутки). С начала пандемии в регионе выздоровели 1 490 человек, 27 умерли. Всего обследовано более 31 тыс. человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.