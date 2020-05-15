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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: почти 90% россиян хорошо информированы о методах профилактики COVID-19

В Роспотребнадзоре напомнили, что при любом посещении общественных мест необходимо носить маску

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян достаточно хорошо знают правила ношения и утилизации медицинских масок, а также соблюдения социальной дистанции в период эпидемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом свидетельствуют результаты тематического теста, разработанного Роспотребнадзором.

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"За двое суток с момента запуска тестирования в нем приняли участие почти 40 тыс. пользователей. Из них более 34,1 тыс. (87%) получили наивысший балл, продемонстрировав отличную осведомленность о методах профилактики коронавирусной инфекции. Более 4,8 тыс. (12%) принявших участие в тестировании имеют небольшие пробелы в знаниях на эту тему, и лишь 250 человек (1%) смогли ответить правильно не более чем на три вопроса из 10", - говорится на сайте стопкоронавирус.рф, где опубликован тест.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ношение маски защищает в лифте, в общественном транспорте, в магазине, аптеке, на работе, если она проходит в условиях открытого офиса и вокруг много людей.

"Всем хорошо известны правила дорожного движения (ПДД), которые позволяют сохранить порядок, жизнь и здоровье его участников. Сегодня можно говорить о новых правилах этикета - МДД: маска, дистанция, дезинфекция", - приводятся слова Поповой на сайте.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при любом посещении общественных мест необходимо носить маску. Одноразовую маску нужно менять через каждые 2-3 часа, многоразовую можно постирать и прогладить горячим утюгом для повторного использования. Маска должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая нос, рот.

Также необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга и мыть руки, тщательно намыливая их не менее 20-30 секунд, после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи.

 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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