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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии получили помощь более 3 тыс. семей, потерявшие доход в самоизоляции

Размер выплаты составляет 5 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии оказали единовременную материальную помощь более 3 тыс. семьям, потерявшим доходы из-за самоизоляции, сообщила в пятницу пресс-служба министерства труда и социального развития республики.

"В Северной Осетии 3 207 семей, потерявшие доход из-за введения ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса, получили единовременную адресную помощь", - говорится в сообщении.

Размер выплаты составляет 5 тыс. рублей, предназначена она для семей, являющихся получателями пособия на ребенка, которые вследствие введения ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса потеряли доход, а также людей трудоспособного возраста, которые потеряли доход и не относятся к первой категории граждан. Единовременная адресная помощь оказывается при отсутствии фактов получения членами семьи заработной платы, социальных выплат, в том числе пенсий, пособия по безработице, средств республиканского материнского капитала в 2020 году.

Режим самоизоляции введен в Северной Осетии с 25 марта, с 12 мая в республике действует масочный режим. До 31 мая власти республики разработают план поэтапного выхода из режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 73 жителей, в республике зафиксировано 2 016 случаев инфицирования. Из всех подтвержденных на сегодняшний день случаев 989 человек находятся на амбулаторном лечении, 110 - в больницах, 903 выздоровели, 14 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением остаются 1 618 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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