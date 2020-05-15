Путин рекомендовал Шойгу, кого назначить начальником медцентра в Калининграде

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подобрал кандидатуру на должность начальника госпиталя Министерства обороны в Калининграде.

Во время совещания по открытию медцентров Минобороны в регионах глава государства заслушал доклад временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны Ивана Каленова по проделанной работе по созданию медицинского центра в Калининграде.

"Иван Владимирович, вы принимали участие непосредственно в создании этого центра?" - поинтересовался Путин. "Так точно!" - ответил Каленов. "А вы как долго исполняете обязанности начальника?" - задал еще один вопрос президент. "Семь суток", - последовал ответ. Тогда глава государства уточнил: "А начальник где?" "Должность вакантна", - отрапортовал Каленов.

"Сергей Кужугетович, пора назначать", - обратился Путин к министру обороны Сергею Шойгу. "Я услышал", - заверил глава ведомства. "Хорошо!" - одобрил президент и пожелал удачи в работе медицинскому центру в Калининграде.

Позднее с докладом в режиме видеоконференции с места строительства нового медцентра выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил профессиональную работу на этом объекте начальника филиала 1442-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ в городе Пушкин подполковника Акима Мурсалова.

"Товарищ подполковник с первых дней находился на строительстве комплекса. Он уже 12 лет ходит подполковником", - многозначительно сказал Беглов Путину.

После того, как Мурсалов закончил свой доклад, президент поинтересовался, как долго он возглавляет госпиталь в Пушкине. Получив ответ "уже 10 лет", Путин добавил: "Хорошо, с подачи губернатора займемся и вашим званием".