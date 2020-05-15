Медицинские работники Дербента получат специальные доплаты до конца дня

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Дербента, оказывающие специализированную медпомощь в стационарах больным пневмонией и коронавирусом, получат специальные доплаты в пятницу, сообщается на сайте администрации города.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал контролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что сейчас в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены. По его словам, остаются вопросы по Дагестану, Пермскому краю и частично по Псковской области, но эти регионы обещают сегодня все выплаты сделать.

"По поручению президента России Владимира Путина дербентским медицинским работникам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, выплачивают специальные доплаты. Материальное стимулирование введено на три месяца - с апреля по июнь 2020 года. Денежные средства за прошлый месяц дербентские медработники, оказывающие специализированную медпомощь в стационарах больным пневмонией и коронавирусом, получат на свои личные счета уже сегодня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общая сумма, выделенная на эти цели за апрель, составляет 1,4 млн рублей. "По словам главного врача ЦГБ Абдулкафара Шихмагомедова, врачи получат 80 тыс. рублей, медсестры - 50 тыс. рублей, санитарки - 25 тыс. рублей. Сегодня же им будет перечислена часть средств за первую половину мая - на это выделено 1,47 [млн рублей]", - уточняется в сообщении.

Еще 614 тыс. рублей выделено для надбавок работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, говорится на сайте. Как отмечается, им так же будут отправлены выплаты уже сегодня. В Дербенте развернуто четыре госпиталя, в которых лечатся пациенты с пневмонией и COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зафиксировано 3 192 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 97 за сутки). С начала пандемии в регионе выздоровели 1 490 человек, 27 умерли. Всего обследовано более 31 тыс. человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.