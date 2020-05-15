Археологи исследуют десять древних курганов на Кубани перед строительством трассы

КРАСНОДАР, 15 мая. /ТАСС/. Археологи с целью обнаружения исторических артефактов проведут раскопки десяти погребальных курганов кочевых племен периодов от эпохи бронзы до средневековья, расположенных в Динском районе Краснодарского края, где будет проложена новая дорога к Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте государственной компании "Автодор".

Проектирование Дальнего западного обхода Краснодара уже закончено, эта новая дорога станет альтернативным подъездом к Крымскому мосту. На трассе будет организовано движение по четырем полосам в оба направления с разделенными встречными потоками. На объекте предусмотрено строительство трех транспортных развязок, четырех мостовых сооружений и 20 путепроводов.

"На трассе М-4 "Дон" в рамках подготовки территории к строительству Дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК) начались археологические работы. Ученым предстоит исследовать 10 древних курганов, которые попадают в зону будущего строительства в Динском районе Краснодарского края. Кубанские степи много веков были местом постоянных кочевий различных племен, начиная с эпохи бронзы и вплоть до позднего Средневековья. Представители различных культур оставили после себя на Кубани погребальные памятники - 10-метровые курганы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы на пяти объектах уже начаты, проведено разминирование территории площадью почти 900 га, обнаружены 15 неразорвавшихся снарядов времен Великой Отечественной войны. "В ходе таких работ находят исторические артефакты, неразорвавшиеся снаряды, оружие и останки солдат Великой Отечественной войны. Это позволяет открыть неизвестную страницу в истории, в том числе и солдат, которые числились пропавшими", - отмечается в сообщении.