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Пандемия коронавируса нового типа

В доме престарелых в Мордовии выявили очаг коронавируса

В учреждении заболел 31 человек

ТАСС, 15 мая. Вспышка коронавирусной инфекции произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Мордовии. Заражен 31 человек, сообщила в пятницу журналистам главный государственный санитарный врач по Мордовии Татьяна Харитонова.

"Выявлен 31 больной, четверо больных с внебольничной пневмонией находятся в стационаре, остальные на месте, им оказывается помощь, все пациенты под наблюдением. Вчера под медицинским наблюдением было пять человек с температурой. Занос инфекции произошел персоналом учреждения, вся смена прошла медосмотр. В пансионате работа персонала осуществляется круглосуточно вахтовым методом по 14 дней", - сказала Харитонова.

Как пояснила зампред республиканского правительства Галина Лотванова, все учреждения соцзащиты в Мордовии с 17 апреля работают в условиях изоляции. "Все 16 учреждений перешли на вахтовое обслуживание людей, которые находятся в этих учреждениях. Это очень тяжело для социальных работников - работать 14 дней не выходя из учреждения. Мы выплачиваем из республиканского бюджета дополнительные стимулирующие выплаты соцработникам", - пояснила она.

В Мордовии за сутки выявлено 27 новых случаев коронавируса. По словам Галины Лотвановой, ситуация в республике остается тяжелой. "Ситуация очень тревожная, у нас 1 327 жителей республики с подтвержденным диагнозом. Среди больных - люди разного возраста, есть дети, и, поверьте, дети болеют очень тяжело. Задействовано 15 лечебных учреждений, развернуто 1 200 коек, настораживает большое количество людей с пневмонией, много людей тяжелых", - сказала Лотванова. По данным республиканского Минздрава, в Мордовии за весь период умерли девять пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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