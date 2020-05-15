Посольство РФ сообщило, что похищенные в Гвинейском заливе российские моряки живы

ПРЕТОРИЯ, 15 мая. /ТАСС/. Российские моряки, похищенные пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи в ночь на 9 мая, живы, двое из них пострадали. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Камеруне, аккредитованное по совместительству в Республике Экваториальная Гвинея.

"По имеющейся информации, российские моряки, похищенные пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи в ночь на 9 мая, живы, двое из них имеют легкие ранения. Предположительно, заложники удерживаются на территории Нигерии, - отмечается в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook. - Компанией-судовладельцем и экватогвинейскими властями ведется активная работа по их освобождению".

Подчеркивается, что один из российских граждан, находившихся на лечении в госпитале, выписан. Второй остается под наблюдением врачей.

В территориальных водах Экваториальной Гвинеи 9 мая на два судна были совершены атаки, в результате чего были похищены три россиянина. С борта находившегося на рейде порта Малабо грузового судна RIO MITONG был похищен один россиянин и еще двое россиян - с научно-исследовательского судна DJIBLOHO, которое находилось на якорной стоянке на рейде порта Луба.

Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак.