Эксперты: снижение зарплаты не носит массовый характер из-за перевода на удаленную работу

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Снижение сотрудникам размера заработной платы не носит массовый характер в связи с их переводом на удаленную работу. Об этом в пятницу заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Некрасов.

"В то же время, <...> несмотря на планы постепенной отмены противоэпидемических ограничений, численность работников, выполняющих трудовые функции из дома, возросла примерно на 10%", - сказал Некрасов, слова которого приводятся на сайте ФНПР.

Кроме того, по его словам, тенденция незаконного увольнения работников практически сошла на "нет". "Временное затишье можно объяснить тем, что работодатели либо уже избавились от части работников в самом начале активных противоэпидемических мероприятий, либо обязаны выждать положенные по закону два месяца после предупреждения о сокращении", - добавил он.

Некрасов уточнил, что случаи принудительного направления работников организаций в отпуск без сохранения заработной платы в настоящее время фиксируются достаточно редко. Также по поступающим в штаб данным отсутствуют случаи невыдачи членам профсоюзов электронных больничных листов и фактов их несвоевременной оплаты.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков говорил, что нынешний рост числа безработных до 1,4 млн человек был спрогнозирован Минтрудом, поэтому ситуация не является угрожающей для рынка труда в России. По его словам, число безработных было бы выше, если бы не предпринятые правительством меры поддержки.