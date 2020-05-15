В генконсульстве РФ сообщили, что 230 россиян вылетели из Антальи рейсом "Аэрофлота"

АНКАРА, 15 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вывез в пятницу 230 россиян из Антальи в Россию. Об этом говорится в заявлении генконсульства РФ в Анталье.

"15 мая в 15:10 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) из Антальи вылетел вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" №AFL2143, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Москва. По данным представителя авиаперевозчика, на борту воздушного судна находится 230 российских граждан", - отмечается в сообщении дипмиссии.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 144 тыс., умерли 4 007 человек, выздоровели 104 030.