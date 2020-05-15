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Консульские учреждения России в Литве 18 мая возобновят личный прием посетителей

Наличие масок и перчаток обязательно, отметили в дипмиссии

ВИЛЬНЮС, 15 мая. /ТАСС/. Консульские учреждения РФ в Литве, ранее приостановившие прием посетителей из-за ситуации с пандемией коронавируса, возобновят работу 18 мая. Об этом на своем сайте в пятницу сообщило посольство РФ в Вильнюсе.

"С 18 мая консульский отдел посольства возобновит прием граждан по вопросам нотариата, ЗАГСа, справок о наличии/отсутствии судимости, социальным вопросам", - говорится в сообщении. Прием по тем же вопросам возобновляется генеральным консульством РФ в Клайпеде.

В сообщении отмечается, что прием ведется строго в назначенное время по записи, граждане, которые опаздывают или приходят заранее, в консульские учреждения допускаться не будут. "Наличие масок и перчаток обязательно. При приеме допускается присутствие заявителя и не более одного сопровождающего", - добавили в диппредставительстве.

Как отмечается в сообщении, несмотря на прием документов на замену заграничных паспортов, процесс их фактического переоформления начнется с момента возобновления авиационного и железнодорожного сообщения, приостановленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Консульские учреждения РФ в Литве прекратили личный прием посетителей 16 марта, когда в стране был введен режим общенационального карантина, установленный пока до 31 мая.

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ЛитваРоссия
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