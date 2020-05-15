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Пандемия коронавируса нового типа

В ФМБА заявили, что не испытывают дефицита лекарств в условиях пандемии коронавируса

В условиях чрезвычайных обстоятельств отменены конкурсные процедуры по закупкам, сообщила глава агентства Вероника Скворцова

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ФМБА не испытывает проблем с закупкой лекарственных препаратов несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции в стране, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Мы никаких проблем [с закупкой лекарств] не почувствовали. <...> Ряд препаратов, особенно дорогостоящих, мы закупаем централизованно и распределяем внутри системы", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Глава агентства пояснила, что это возможно благодаря законодательству, позволяющему в условиях чрезвычайных обстоятельств не проходить конкурсные процедуры по закупкам.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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