В ФМБА заявили, что не испытывают дефицита лекарств в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. ФМБА не испытывает проблем с закупкой лекарственных препаратов несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции в стране, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Мы никаких проблем [с закупкой лекарств] не почувствовали. <...> Ряд препаратов, особенно дорогостоящих, мы закупаем централизованно и распределяем внутри системы", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Глава агентства пояснила, что это возможно благодаря законодательству, позволяющему в условиях чрезвычайных обстоятельств не проходить конкурсные процедуры по закупкам.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.