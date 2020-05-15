Южная Осетия получила от России 800 тестов на коронавирус

ЦХИНВАЛ, 15 мая. /ТАСС/. Южная Осетия получила от Роспотребнадзора дополнительные тест-системы на 800 исследований по выявлению коронавируса, сообщила ТАСС в пятницу заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

"В республику на днях прибыла очередная партия тест-систем на 800 исследований по выявлению коронавируса нового типа, которые нам предоставил Роспотребнадзор. Ранее к нам приехали два специалиста по лабораторным исследованиям из Ставропольского противочумного института, которые также с собой привезли тест-системы на 200 исследований", - сказала Гаглоева.

Она отметила, что, согласно распоряжению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, специалисты останутся в республике столько, сколько потребуется для оказания практической и методической помощи медикам Южной Осетии.

Ранее Южная Осетия уже получила от РФ тест-системы на 500 исследований.

Помощь соотечественников

Партия гуманитарной помощи в республику также поступила от российского предпринимателя, уроженца Южной Осетии Георгия Парастаева. "Более тысячи позиций расходных материалов для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимых республике, в качестве гуманитарной помощи из России поступили в медучреждения Южной Осетии. Помощь пришла от нашего соотечественника, который в России занимается производством расходных материалов для ИВЛ", - сообщил ТАСС заведующий реанимационным отделением Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Александр Плиев.

Он отметил, что сам аппарат без этих материалов - респираторов, трубок и других комплектующих - бесполезен. "Груз очень большой нам этих материалов хватит как минимум на четыре года", - уточнил Плиев.

По словам собеседника агентства, в настоящее время республика располагает 23 аппаратами ИВЛ. Ранее три аппарата по поручению президента Южной Осетии были отправлены в Северную Осетию для борьбы с коронавирусом.

В Южной Осетии 6 мая были зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом нового типа. В четверг число инфицированных в республике увеличилось до 30. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, новых случаев коронавируса не выявлено.

Кабмин Южной Осетии ранее продлил ограничительные меры в республике до 31 мая. Остаются закрытыми все общественные места, кроме продовольственных и непродовольственных магазинов, салонов красоты и мастерских. Запрещены культурно-массовые мероприятия и свадьбы. Граница Южной Осетии с РФ закрыта до 25 мая.