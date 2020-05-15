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Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровском крае будут постепенно возобновлять прием плановых пациентов

В регионе также завершилось возведение многофункционального медицинского центра для больных с инфекционными заболеваниями

ТАСС, 15 мая. Власти Хабаровского края разрешили возобновить лечение больных с хроническими заболеваниями, прерванное из-за пандемии. Если ситуация будет развиваться благополучно, в ближайшее время врачи в крае начнут принимать и остальных плановых пациентов, доложил губернатор края Сергей Фургал президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания об открытии медицинских центров Минобороны РФ.

В крае зарегистрировано 1 126 случаев заражения коронавирусом, почти половина заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц.

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"Сегодня мы принимаем решение о поэтапном начале лечения больных с хроническими заболеваниями. Может быть, если будет такая возможность, будем смотреть по ситуации и начнем уже принимать и плановых больных для того, чтобы не затягивать этот процесс", - сказал Фургал.

Он добавил, что сейчас в регионе для заразившихся коронавирусом развернуто 1,2 тыс. коек - вдвое больше, чем было рекомендовано Минздравом РФ. "Кроме этого, у нас в запасе есть 100 коек в центре сердечно-сосудистой хирургии и 35 коек в 31-м военном госпитале. Будем, конечно, надеяться, что они не понадобятся, но это создает определенное спокойствие для дальнейшего развития ситуации", - отметил губернатор.

Кроме того, в Хабаровском крае завершилось возведение многофункционального медицинского центра для больных с инфекционными заболеваниями. Он входит в число медцентров, которые в пятницу введены в строй в восьми городах РФ. Со сдачей этих объектов завершено выполнение поставленной президентом задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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