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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова назвала условие нормализации ситуации с коронавирусом в России

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом нормализуется, когда будут выявлять ноль случаев заражения в сутки

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в России станет нормальной, когда за сутки не будут выявлять ни одного инфицированного, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был размещен в Instagram ведущего Павла Зарубина.

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"Ноль", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста, сколько в сутки должно быть выявлено заболевших, чтобы ситуация стала нормальной.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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