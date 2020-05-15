В Железноводске обустраивают новый оздоровительный комплекс Open Air

ПЯТИГОРСК, 15 мая. /ТАСС/. Новый оздоровительный комплекс Open Air строят на берегу Курортного озера в Железноводске (Ставропольский край), сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"На ставропольском курорте приступили к монтажу уличных тренажеров и воркаут площадки, которые будут доступны всем жителям и гостям Железноводска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оздоровительный комплекс обустроят на правом берегу Курортного озера по просьбам жителей. "Здесь мы устанавливаем 20 тренажеров для различных групп мышц, большую воркаут площадку с резиновым покрытием, состоящую из семи комплексов. Будут также обустроены четыре современные велопарковки. Здесь же неподалеку разместится многофункциональная площадка для игры в футбол, стритбол и волейбол", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Отмечается, что проект благоустройства Курортного озера был поддержан жителями во время рейтингового голосования.