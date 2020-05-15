Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен в Пензенской области до 31 мая

ПЕНЗА, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продлил действие режима повышенной готовности, введенный в регионе в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

"Режим повышенной готовности в Пензенской области со всеми действующими ограничениями продлен до 31 мая включительно", - отметила она.

Ранее в регионе был введен обязательный масочный режим в пассажирском транспорте, при посещении организаций, учреждений и общественных мест.

В Пензенской области, по состоянию на 15 мая, подтверждено 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 658 человек выписаны после выздоровления, десять пациентов умерли.