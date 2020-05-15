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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские медики выявили пять очагов заражения коронавирусом в лечебных учреждениях

Число инфицированных в них составляет 117

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Медики выявили пять очагов заражения коронавирусом на территории Псковской области, которые расположены в медицинских учреждениях региона. Общее число инфицированных граждан в них составляет 117, сообщила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"В пяти медицинских организациях нами зафиксированы очаги [коронавируса]. Это псковская городская больница, Остров (Островская районная больница), областная клиническая больница, взрослая Великолукская межрайонная больница и очаг в Новосокольниках среди рабочих приезжей группы. Очаг Островской межрайонной больницы - в нем было выявлен 41 случай, в том числе у 19 медицинских работников. Это самый большой очаг, для нас был опасный. Все пациенты из данного очага во избежание дальнейшего инфицирования были переведены в обсерватор, в филиал палкинской межрайонной больницы", - сказала Гаращенко.

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По ее словам, во внутрибольничных очагах число инфицированных коронавирусом достигло 117. "Сохраняют на сегодняшний день два очага актуальность. Первый очаг - это кардиологическое отделение Псковской областной клинической больницы, в очаге проводится активная работа, выявлено 4 случая, из них 3 - медицинские работники. Заражение произошло от пациента. Во всех очагах сегодня инфицировано 117 человек, это касается системы здравоохранения только", - уточнила Гаращенко.

14 мая руководитель областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ираида Сивачева сообщила о том, что медики выявили новый очаг заражения коронавирусом в псковском госпитале ветеранов войн. По факту возникновения очага губернатор региона Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку.

На данный момент в регионе выявлено 386 случаев заражения, зафиксировано восемь летальных исходов. Выздоровело 112 пациентов.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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