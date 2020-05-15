Псковские медики выявили пять очагов заражения коронавирусом в лечебных учреждениях

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Медики выявили пять очагов заражения коронавирусом на территории Псковской области, которые расположены в медицинских учреждениях региона. Общее число инфицированных граждан в них составляет 117, сообщила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"В пяти медицинских организациях нами зафиксированы очаги [коронавируса]. Это псковская городская больница, Остров (Островская районная больница), областная клиническая больница, взрослая Великолукская межрайонная больница и очаг в Новосокольниках среди рабочих приезжей группы. Очаг Островской межрайонной больницы - в нем было выявлен 41 случай, в том числе у 19 медицинских работников. Это самый большой очаг, для нас был опасный. Все пациенты из данного очага во избежание дальнейшего инфицирования были переведены в обсерватор, в филиал палкинской межрайонной больницы", - сказала Гаращенко.