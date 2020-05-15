С начала мая в России ни один дом не сгорел из-за природных пожаров

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. МЧС РФ не зафиксировало в начале мая перехода природных пожаров на населенные пункты. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС замглавы ведомства Илья Денисов.

"В мае перехода огня на населенные пункты не допущено", - сказал он.

При этом с начала года в России от начавшихся с несанкционированных палов травы природных пожаров пострадали 32 населенных пункта, повреждены 245 строений и сгорели 46 домов, один человек пострадал. Также при тушении камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный.

Денисов рассказал о новой методике предупреждения природных пожаров, которая применяется министерством с этого года. Еще до возникновения возгорания, когда класс пожарной опасности повышается до третьего, на наиболее опасные участки выдвигаются силы пожарных. Всего может быть создано более 1 тыс. таких временных постов там, куда трудно оперативно прибыть в случае возгорания. "Прибыть к месту пожара до его возникновения - наш новый принцип", - отметил замминистра.

Также в целях профилактики надзорные органы МЧС РФ взяли под контроль около 8 тыс. населенных пунктов, 1,5 тыс. детских оздоровительных лагерей, свыше 3 тыс. садоводческих товариществ и 2 тыс. объектов экономики. Нарушения были выявлены в 2,5 тыс. населенных пунктах, но далеко не за все из них были выписаны штрафы. "В ходе рейдов мы не только наказываем, но и разъясняем", - подчеркнул Денисов.

Ранее сообщалось, что в прошедшие майские праздники на территории России сухую растительность жгли в два раза реже, чем в аналогичный период прошлого года.