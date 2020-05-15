{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Самарский губернатор установил дополнительные выплаты работникам скорой помощи региона

Врачам скорой помощи полагается по 20 тыс. рублей, медсестрам и фельдшерам - по 10 тыс. рублей, водители скорой помощи получат по 5 тыс. рублей

САМАРА, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров установил дополнительные единовременные выплаты для врачей, медсестер и водителей автомобилей скорой помощи. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

"Принял решение осуществить единовременную региональную выплату в размере 20 тыс. рублей всем врачам скорой помощи, 10 тыс. рублей медсестрам и фельдшерам скорой помощи, 5 тыс. рублей каждому водителю. Подчеркну, это дополнительная региональная выплата к тем, что были определены в предыдущий период, и, конечно, к тем, которые положены врачам благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина", - цитируют в сообщении главу региона.

Выплаты касаются всех медработников скорой помощи, а не только тех, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Дополнительные премии будут выплачены до конца мая.

Ранее медработники региона высказывались в соцсетях, что в их расчетных листах не указывались причитающиеся доплаты. Как пояснил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко во время прямого эфира в пятницу в социальных сетях, премии начисляются с момента начала работы с пациентом, при этом, если медработник оформлен на полставки, то и получит он половину от причитающейся премии. По факту произошедшего проводится проверка в прокуратуре региона.

В Самарской области зарегистрировано 1 302 случая заражения коронавирусом, выздоровели 233 человека, девять умерли.

В новость была внесена правка (18:43 мск) - передается с исправлением в заголовке и третьем абзаце, верно - выплаты касаются всех медработников скорой помощи

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Последний самолет из Италии с российскими военными приземлился в России
Гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом длилась 55 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС