Самарский губернатор установил дополнительные выплаты работникам скорой помощи региона

САМАРА, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров установил дополнительные единовременные выплаты для врачей, медсестер и водителей автомобилей скорой помощи. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

"Принял решение осуществить единовременную региональную выплату в размере 20 тыс. рублей всем врачам скорой помощи, 10 тыс. рублей медсестрам и фельдшерам скорой помощи, 5 тыс. рублей каждому водителю. Подчеркну, это дополнительная региональная выплата к тем, что были определены в предыдущий период, и, конечно, к тем, которые положены врачам благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина", - цитируют в сообщении главу региона.

Выплаты касаются всех медработников скорой помощи, а не только тех, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Дополнительные премии будут выплачены до конца мая.

Ранее медработники региона высказывались в соцсетях, что в их расчетных листах не указывались причитающиеся доплаты. Как пояснил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко во время прямого эфира в пятницу в социальных сетях, премии начисляются с момента начала работы с пациентом, при этом, если медработник оформлен на полставки, то и получит он половину от причитающейся премии. По факту произошедшего проводится проверка в прокуратуре региона.

В Самарской области зарегистрировано 1 302 случая заражения коронавирусом, выздоровели 233 человека, девять умерли.

В новость была внесена правка (18:43 мск) - передается с исправлением в заголовке и третьем абзаце, верно - выплаты касаются всех медработников скорой помощи