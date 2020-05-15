Одноразовые маски получат более 3,4 тыс. многодетных семей в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ярославской области обеспечат бесплатными одноразовыми масками более 3,4 тыс. многодетных малоимущих семей. Об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал на своей странице в Facebook.

Власти Ярославской области обязали жителей региона с 16 мая пользоваться в общественных местах защитными масками. До этого момента такое требование носит рекомендательный характер. Жители региона за нарушение масочного режима могут быть оштрафованы на сумму от тысячи рублей.

"Мы раздадим им одноразовые маски, 158 тыс. штук. Сегодня начали выдачу со склада государственного предприятия "Областная фармация". Получат их 3436 многодетных малоимущих семей, а это 18125 человек. Маски им передадут специалисты органов социальной защиты населения", - написал Миронов.

По словам губернатора, покупка масок может стать серьезной тратой для многодетных семей. "Ситуация, когда зарабатывает один или двое, а обеспечить надо 5 и более человек, и каждый рубль на счету - непростая", - добавил Миронов. Губернатор также сообщил, что правительство области работает над ценовой доступностью масок.

В Ярославской области за сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 1537. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 244 человека, умерли 11.