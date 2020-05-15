В Северной Осетии выделили 104,8 млн рублей на учебники для школ

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделили 104,8 млн рублей для полной обеспеченности учебниками в школах, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"В новом учебном году более 255 тыс. экземпляров учебников и учебных пособий поступит в образовательные организации Северной Осетии. На эти цели из республиканского бюджета выделено 104 млн 850 тыс. рублей. Деньги будут направлены на приобретение книг для учащихся всех классов", - говорится в сообщении.

Обеспеченность учебниками школ Северной Осетии составит 100%. Все книги соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Новые учебники поступят в образовательные организации до сентября.

"Библиотечные фонды школ пополнятся новыми учебниками. Хочу отметить, что обновление идет не первый год. Учебники приобретаются в соответствии с заявками школ. Все обучающиеся школ республики получат учебники бесплатно", - цитирует пресс-служба министра образования и республики Людмилу Башарину.