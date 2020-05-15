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Многие вузы России приняли решение отказаться в этом году от госэкзаменов

В Минобрнауки заявили, что у выпускников, окончивших вузы без сдачи госэкзамена, не возникнет сложностей при трудоустройстве

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Многие российские вузы приняли решение отказаться в 2020 году от проведения выпускных экзаменов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в пятницу министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Многие вузы, учитывая беспрецедентный характер ситуации, приняли решение: там, где стандарт государственный образовательный позволяет, оставить на государственную итоговую аттестацию только защиту выпускной квалификационной работы, отказаться от государственных экзаменов", - сказал он в эфире Первого канала в пятницу.

Министр добавил, что никаких сложностей с трудоустройством у выпускников, окончивших вузы без сдачи госэкзамена, не возникает.

"Мы постоянно в контакте с крупными корпорациями, с представителями объединения работодателей", - отметил Фальков.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков 9 мая в целях профилактики коронавируса распорядился провести выпускные экзамены с применением дистанционных технологий в вузах, которые находятся в ведении министерства. В Минобрнауки ранее заявляли, что российские вузы могут отменить государственный экзамен, разрешение ведомства на это не требуется.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

 

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