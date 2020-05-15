Госавтоинспекция: пьяные водители совершили более 35,5 тыс. правонарушений с 1 апреля

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция с 1 апреля по 11 мая выявила на дорогах страны более 35,5 тыс. правонарушений, связанных с управлением автомобилями в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД)МВД России.

"По оперативным данным, в период с 1 апреля по 11 мая сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 35,5 тыс. правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Еще около 20 тыс. фактов связаны с отказом от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 3,4% и 3,1% соответственно, но по-прежнему остается опасным явлением, способным причинить значительный вред здоровью и имуществу участников дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что с января по апрель зарегистрировано свыше 4 тыс. ДТП с участием водителей в состоянии опьянения либо отказавшихся от медосвидетельствования. "В таких ДТП погибли более 700 человек, около 5,7 тыс. ранены. Тяжесть последствий таких ДТП составила 11,2 погибших на 100 пострадавших, это один из самых высоких показателей среди всех видов ДТП. Средний уровень тяжести последствий от ДТП в целом по стране за первые четыре месяца этого года составил 7,6%", - добавил собеседник агентства.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.

По данным официальной статистики, в 2019 году по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") было зарегистрировано более 68 тыс. преступлений.

Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных участников дорожного движения своевременно информировать полицию о водителях, севших либо намеревающихся сесть за руль в нетрезвом состоянии.