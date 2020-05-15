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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ призвал обеспечить равный доступ к разрабатываемым вакцинам от коронавирруса

Тедрос Аданом Гебрейесус поддержал идею создать "технологическую базу данных для вакцин, лекарств, диагностических средств и других инструментов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом"

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Мир сможет победить коронавирус только при условии справедливого доступа к вакцинам и терапевтическим средствам. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший мировое сообщество к сотрудничеству в решении этой задачи.

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"Лидеры должны объединиться в разработке новой политики доступа и операционного механизма, которые сделают реальностью высказанные в последние недели добрые намерения", - сказал глава ВОЗ. Он поддержал инициативу президентов Коста-Рики и Чили, предложивших создать "технологическую базу данных для вакцин, лекарств, диагностических средств и других инструментов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом".

По словам гендиректора, "традиционные модели рынка не обеспечат масштабы, необходимые для охвата всего мира" в решении этой проблемы. Поэтому "крайне необходима солидарность внутри стран, а также между странами и солидарность с частным сектором". Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ согласилась с предложением формирования базы данных и в ближайшие несколько дней создаст соответствующую платформу, чтобы "открыто делиться знаниями, данными и интеллектуальной собственностью", касающейся средств борьбы с коронавирусом.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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