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Опрос: россияне положительно оценили обращение Путина от 11 мая

Об обращении главы государства информированы 94% респондентов, по данным исследовательской компании ИНСОМАР

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Большинство россиян информированы об обращении, с которым президент РФ Владимир Путин 11 мая обратился к гражданам страны, и положительно оценивают его. Это следует из опубликованных в пятницу данных опроса, проведенного исследовательской компанией ИНСОМАР.

Как следует из материалов, размещенных на сайте ИНСОМАР, об обращении главы государства информированы 94% респондентов (61% хорошо знают о нем, 33% что-то слышали). При этом основное содержание известно 81% опрошенных: как отмечает ИНСОМАР, "43%, в основном старшее поколение, предпочло посмотреть видео с обращением, 38% узнавали о заявлениях президента из новостей и публикаций в прессе и интернете".

Согласно данным исследования, среди информированных об обращении граждан доминируют положительные оценки: на 72% из них выступление произвело положительное впечатление. "Ключевые эмоции, вызванные выступлением главы государства, - надежда (32%), уважение (24%), доверие (22%), уверенность (19%)", - указывается в материалах.

Кроме того, согласно данным опроса, 70% россиян, знающих содержание обращения, оценивают позицию Путина как "честную и искреннюю", 75% в категории информированных о выступлении заявили, что глава государства понимает реальную экономическую ситуацию в стране.

Путин 11 мая выступил с обращением, в котором объявил, что режим нерабочих дней 12 мая заканчивается, однако борьба с эпидемией продолжается, выход из ограничительных мер не может быть одномоментным. При этом должны сохраниться как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, подчеркнул президент.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен 14 мая, было опрошено 1500 человек, статистическая погрешность составляет не более 2,6%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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