В Северной Осетии лечащие пациентов с коронавирусом медики получили стимулирующие выплаты

"Положенные стимулирующие выплаты перечислены всем медицинским и иным работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии перечислили стимулирующие выплаты всем медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики в пятницу.

Выплаты перечислены и водителям станции скорой помощи во Владикавказе, которые ранее опубликовали видеообращение с жалобой на отсутствие обещанных выплат за работу в условиях пандемии. В связи с этим прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований законодательства.

Министр здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев также заверял, что все жалобы будут решены в индивидуальном порядке.

В республике зафиксировано 2016 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день случаев 989 человек находятся на амбулаторном лечении, 110 - в больницах, 903 выздоровели, 14 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1618 человек.