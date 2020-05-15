Врачи в Калининградской области впервые ввели ребенку со СМА препарат "Спинраза"

КАЛИНИНГРАД, 15 мая. /ТАСС/. В Калининградской области впервые прошла процедура введения препарата "Спинраза" ребенку со спинально-мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Необходимое медицинское вмешательство полуторагодовалой девочке в пятницу, 15 мая, провела бригада специалистов Детской областной больницы под руководством врача-невролога отделения неврологии Марины Шварц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили врачи, процедура проводилась под общим наркозом. Было выведено 5 миллилитров спинномозговой жидкости и введено, соответственно, так же 5 миллилитров препарата. "Первый опыт для нас был достаточно волнующий, но в результате все прошло благополучно. И мы надеемся, что и дальше будет все по плану", - отметила Марина Шварц, которую цитирует пресс-служба.

В Калининградской области живут двое детей со спинально-мышечной атрофией, которым по решению консилиумов федеральных центров рекомендовано применение "Спинразы". В понедельник, 18 мая, будет проведена процедура введения препарата второму ребенку - шестилетнему мальчику. "Первые три инъекции проводятся пациентам с интервалом через три недели. Поэтому они у нас будут сейчас идти друг за другом. Далее интервал через месяц и затем через четыре месяца пожизненно", - пояснила Марина Шварц.

Препарат по международному непатентованному наименованию "Нусинерсен" (торговое наименование - "Спинраза") применяется в лечении детей со спинально-мышечной атрофией исключительно в условиях стационара специально обученным персоналом. В связи с отсутствием до августа прошлого года регистрации этого препарата в России в больницах региона не было таких врачей. В феврале этого года доктор Шварц прошла обучение по проведению процедуры в Москве на базе Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева.

На закупку препарата для калининградских детей из бюджета области было выделено 79 млн рублей. Закуплено 50 доз для инъекций, которых хватит для лечения двух детей в течение двух лет.