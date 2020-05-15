В Северной Осетии подготовили 1113 коек для больных с коронавирусом

"Ситуация остается сложной. <...> У нас на сегодняшний день развернуто 1 113 коек. Это в три раза больше нормативов, утвержденных Минздравом России", - сказал он.

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Число коек, развернутых в больницах Северной Осетии для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, втрое больше норматива Минздрава РФ - 1 113. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24 " глава региона Вячеслав Битаров.

Битаров также отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы более 330 врачей, 410 средних медицинских работников и 241 человек младшего медперсонала. "К сожалению, сами врачи также заболевают и сами выбывают из штата, поэтому мы ежедневно занимаемся пополнением кадрового резерва. Сегодня это порядка 150 человек, которые в любое время суток готовы прийти на замену выбывающим коллегам", - сказал он.

Битаров также подчеркнул, что благодаря помощи федерального центра на прошлой неделе регион получил пять аппаратов ИВЛ. "Сами еще докупили 11. Больше никакой нехватки нет, всеми медицинскими препаратами больные обеспечены, средствами защиты наши врачи также обеспечены. Здесь большую помощь оказывают предприниматели республики, неравнодушные земляки", - сказал глава субъекта.

В республике зафиксировано 2016 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день случаев 989 человек находятся на амбулаторном лечении, 110 - в больницах, 903 выздоровели, 14 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1618 человек.