Глава Карелии поручил выборочно проверить организации, привлекающие к работе вахтовиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 мая. /ТАСС/. Организации и объекты в Карелии, где трудятся сейчас вахтовики, выборочно проверят сотрудники Роспотребнадзора совместно с профильными министерствами. Об этом в пятницу у себя на странице во "ВКонтакте" сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Поручил профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором в ближайшее время провести выборочную проверку организаций, которые привлекают к работе вахтовиков. Также предложил руководителям предприятий усилить работу с сотрудниками, которые приезжают на новую смену, чтобы они четко знали, какие требования действуют на территории нашего региона", - говорится в сообщении.

В Карелии предприятия традиционно привлекают к работам местное население, поэтому в регионе не так много рабочих, прибывших на заработки из-за пределов республики. По словам Парфенчикова, на территории Карелии есть не менее трех вахтовых городков, в которых живут около 230 человек, занятых в дорожных работах. Они находятся в Беломорском, Медвежьегорском и Питкяранстском районах. Вахтовиков также привлекают представители строительной сферы, лесной и горнодобывающей промышленности.

Согласно действующим правилам в Карелии, гостиница, принимающая у себя работающих вахтовым методом, не должна заселять иных постояльцев. Кроме того, все работодатели обязаны обеспечить тестирование прибывших из других регионов на коронавирус. "Ранее рекомендовал нашим предпринимателям увеличить продолжительность вахт. <…> Ну и, конечно, в процессе работы должны соблюдаться требования, предусмотренные для всех остальных предприятий региона", - добавил глава республики.

Как ранее сообщал ТАСС, Артур Парфенчиков предложил трудоустраивать людей, оказавшихся в период пандемии без работы, на ремонтные дорожные работы, так как эта отрасль страдает из-за дефицита кадров. Минтрансу Карелии было поручено определить конкретное количество специалистов, которых не хватает на текущий момент.

По данным регионального операштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии выявлены 202 случая новой инфекции, прирост за сутки составил восемь человек, выздоровели - 13 человек. Впервые в регионе количество поправившихся превысило число новых случае заражения за сутки.