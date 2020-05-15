Вспышка вызываемой коронавирусом болезни на эсминце ВМС США локализована

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на борту ракетного эсминца ВМС США Kidd локализована. Об этом в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы приложили все необходимые усилия, чтобы корабль был дезинфицирован. Сейчас он чист", - сказал он. По его словам, члены команды корабля, у которых был выявлен коронавирус, быстро сообщили врачам о недомогании, оперативно были обследованы и покинули эсминец для соблюдения карантинного режима. Он не уточнил число заразившихся. Также, по словам представителя Пентагона, тест на коронавирус прошла вся команда корабля.

"Пентагон и ВМС США за последние недели изучили вопрос борьбы с коронавирусом на военных кораблях, - сказал Хоффман. - На данный момент они были зафиксированы лишь на двух кораблях". Он также сообщил, что эсминец Kidd может вернуться на дежурство в ближайшее время.

Агентство Reuters 24 апреля сообщило, что на борту ракетного эсминца была зафиксирована вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, после чего Kidd вернулся на базу. Тогда Хоффман также не уточнил, сколько всего человек на борту заразились коронавирусом, но Рейтер сообщал о более чем 10 инфицированных. Корабль участвовал в операции по борьбе с распространением наркотиков в Карибском бассейне.

В конце марта вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту американского авианосца Theodore Roosevelt. Заразились 840 моряков.