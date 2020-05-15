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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 90 тыс.

По данным ВОЗ, их общее число приблизилось к 4,34 млн

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 90 тыс., приблизившись к 4,34 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и превысило 297 тыс., сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 15 мая в мире были зарегистрированы 4 338 658 инфицированных и 297 119 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 90 269, а умерших - на 5 073. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 1 864 468. За сутки оно возросло на 44 915. Число умерших увеличилось на 2 813 и достигло 111 934. В Европе насчитывается 1 826 295 заразившихся и 163 277 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 24 627, а умерших - на 1 864.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 15 мая там выявлено 305 189 инфицированных, зафиксировано 9 558 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 11 484, умерли 169 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 361 522 человека. Далее следуют Россия (262 843), Великобритания (233 155), Испания (229 540), Италия (223 096), Бразилия (188 974), Германия (173 152), Турция (144 749), Франция (139 152) и Иран (114 533).

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Пандемия коронавируса нового типа
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