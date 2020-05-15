В Чечне стимулирующие выплаты получили все борющиеся с коронавирусом медики

ГРОЗНЫЙ, 15 мая. /ТАСС/. Власти Чечни начислили стимулирующие выплаты за март и апрель всем медработникам, которым они полагаются за лечение пациентов с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал проконтролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что сейчас в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены.

"В марте и апреле стимулирующие выплаты получили 2 149 медицинских работников из 32 медицинских учреждения республики по первому постановлению и 1 235 медицинских работников из 19 медицинских учреждений, которые непосредственно работают с COVID-пациентами. Всего по двум постановлениям правительства России на стимулирующие выплаты медицинским работникам выделено более 315 млн рублей", - отметил министр здравоохранения региона.

По его словам, для того, чтобы медицинским работникам легче было уточнять вопросы по стимулирующим выплатам, создана специальная горячая линия.

"Есть еще один указ президента РФ о страховых выплатах семьям медицинских работников, который предусматривает выплату в размере более 2 млн рублей в случае гибели, если речь идет об инфицировании - порядка 80 тыс. рублей. У нас один случай смерти медработника с подтвержденным диагнозом - это молодая женщина, у нее была беременность", - рассказал Сулейманов, добавив, что в регионе заразились коронавирусом более 50 врачей.

В Чечне, по последним данным, зарегистрирован 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 502 человека выписаны с выздоровлением, девять умерли.