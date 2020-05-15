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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, 306 051 пациент умер от последствий вызываемого им заболевания

ТАСС, 15 мая. Число случаев заражения коронавирусом нового типа, зафиксированных во всем мире, превысило 4,5 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

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По его данным, к настоящему времени в мире зарегистрировано 4 516 360 случаев инфицирования новым коронавирусом, 306 051 пациент умер от последствий вызываемого им заболевания.

Как сообщил университет, больше всего случаев инфицирования - 1 432 045 - выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Россия (262 843), Великобритания (238 003) и Испания (230 183).

Наибольшее число смертей от вируса также приходится на США (почти 86,9 тыс.), затем следуют Великобритания (34 тыс.), Италия (31,6 тыс.) и Франция (27,5 тыс.).

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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