В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Кадыров на своей странице " ВКонтакте ".

"Приступаем к реализации первого этапа. Он продлится до 27 мая. Скажу сразу: режим самоизоляции и пропускной режим для населения сохраняется до определенного времени. В полной мере посещать общественные места, торговые центры, проводить массовые мероприятия можно будет, когда приступим к реализации третьего этапа снятия ограничений", - говорится в сообщении.

На первом этапе разрешат розничную торговлю непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 100 кв. м, также откроют автосервисы, мойки и заправки.

По словам Кадырова, по количеству реализуемых мер противодействия коронавирусу республика находится в лидерах среди субъектов России.

"[Региональным общественным фондом] закуплены наборы с медпрепаратами для больных COVID-19 с легкими или бессимптомными формами протекания болезни. Больные смогут лечиться на дому. Также фонд в преддверии священной Ночи предопределения выделит 250 млн рублей для малоимущих и остронуждающихся семей", - отметил глава Чечни.

В Чечне зарегистрирован 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, 502 человека выписаны с выздоровлением, девять умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.