{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений

Регион приступил к реализации первого этапа с 15 мая

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Приступаем к реализации первого этапа. Он продлится до 27 мая. Скажу сразу: режим самоизоляции и пропускной режим для населения сохраняется до определенного времени. В полной мере посещать общественные места, торговые центры, проводить массовые мероприятия можно будет, когда приступим к реализации третьего этапа снятия ограничений", - говорится в сообщении.

На первом этапе разрешат розничную торговлю непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 100 кв. м, также откроют автосервисы, мойки и заправки.

По словам Кадырова, по количеству реализуемых мер противодействия коронавирусу республика находится в лидерах среди субъектов России.

"[Региональным общественным фондом] закуплены наборы с медпрепаратами для больных COVID-19 с легкими или бессимптомными формами протекания болезни. Больные смогут лечиться на дому. Также фонд в преддверии священной Ночи предопределения выделит 250 млн рублей для малоимущих и остронуждающихся семей", - отметил глава Чечни.

В Чечне зарегистрирован 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, 502 человека выписаны с выздоровлением, девять умерли. С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Представитель Ирана при ОПЕК умер в возрасте 68 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС