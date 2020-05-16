МЧС продезинфицировало 1,2 тыс. лечебных и 797 образовательных учреждений из-за пандемии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала апреля в условиях коронавирусной пандемии провели дезинфекцию 1,2 тыс. лечебных и 797 образовательных учреждений. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"С начала апреля силами МЧС России обработано более 23,3 тыс. объектов общей площадью более 7,9 млн кв. метров. Продезинфицировано около 1,2 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 1,1 млн кв. метров и 797 образовательных учреждения общей площадью более 1,5 млн кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на более 3,8 тыс. объектов соцобслуживания общей площадью более 2,1 млн кв. метров. Также обработано более 17,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 3,1 млн кв. метров и более 39,6 тыс. единиц техники и порядка 4 тыс. км дорог.

В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. Обработано около 26 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 20,8 млн кв. метров. Также специалисты министерства продезинфицировали около 40 тыс. единиц техники, в том числе более 25 тыс. - МЧС России.

В пятницу сотрудники МЧС России с целью минимизации рисков распространения коронавируса провели повторную дезинфекцию Курского вокзала в Москве, также была запланирована обработка Рижского вокзала. В течение нескольких недель пройдет дезинфекция других вокзальных комплексов столицы. Ранее подразделения МЧС уже проводили санитарную обработку всех девяти железнодорожных московских вокзалов.