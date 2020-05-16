В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией

ТАСС, 16 мая. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек. Общее количество пациентов возросло до 1 197, сообщается в субботу в релизе правительства региона.

"Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Приморье. За последние сутки в Приморском крае выявлено еще 87 заболевших коронавирусной инфекцией. Такие данные озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под председательством губернатора Олега Кожемяко в субботу, 16 мая", - говорится в распространенном сообщении. При этом количество выздоровевших за последние сутки составило в регионе всего 39 человек.

По информации краевого правительства, значительный прирост дали Находка, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск и Партизанский район. Причиной послужили длительные майские праздники, во время которых жители региона недобросовестно соблюдали режим самоизоляции.

Теперь глава региона намерен усилить проверки по соблюдению санитарных мер на территории края. По его мнению, наиболее опасное место с точки зрения возможного заражения - общественный транспорт, сообщили в пресс-службе.

В пятницу губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что выходные дни будут решающими. По ним можно будет определить, можно ли начинать поэтапное послабление действующих ограничительных режимов в регионе.

По данным краевых властей, 15 мая суточный прирост заболеваемости составил 5%, недельный прирост - 38,5%. Всего в пятницу были выявлены 53 новых зараженных. По количеству заразившихся на 100 тыс. человек лидирует Находка, Владивосток занимает второе место. За весь период в Приморье из 1 197 заразившихся вылечились 389 пациентов, 12 умерли.

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