В Якутии еще более 30 студентов заразились коронавирусом

ЯКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Число студентов Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), инфицированных коронавирусом, увеличилось на 34. Заболевание у всех протекает бессимптомно, сообщил на брифинге в субботу глава Якутии Айсен Николаев.

"Достаточно большое количество зараженных прибавилось за сутки - это 63 человека. Из них 60 - город Якутск, вместе с тем 34 - это студенты СВФУ, которые были уже на обсервации из того общежития, в котором была первоначальная вспышка коронавирусной инфекции", - сказал Николаев. Он отметилв, что заболевание протекает у них абсолютно бессимптомно.

Коронавирус выявили у одного из студентов в Якутске 4 мая, что послужило причиной закрытия в тот же день общежития СВФУ на карантин. Сообщалось, что все 319 студентов, проживающие в общежитии, пройдут тестирование и будут находиться под наблюдением врачей. Также в закрытом на карантин общежитии был развернут университетский обсерватор. По состоянию на 13 мая количество подтвержденных случаев заражения составило 79.

Николаев также добавил, что ситуация на Чаяндинском месторождении находится под контролем. "По итогам сегодняшнего дня мы думаем, что свыше 5 тыс. вахтовиков уже будут вывезены с территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения", - отметил он.

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. На данный момент Роспотребнадзор подтвердил 43 случая заражения коронавирусом на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Ранее власти Якутии сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек. Оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса.

Всего в Якутии зарегистрировано 785 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 231 человек, умерли четверо.