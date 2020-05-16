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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Власти республики также планируют расширить список допущенных к работе организаций

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.

В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса указом главы республики был введен режим повышенной готовности и режим самоизоляции. С 1 мая были сняты ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, в частности парикмахерских, автомагазинов и химчисток. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим. С 18 мая власти республики планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций.

"Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов... Настоящий указ вступает в силу 18 мая 2020 года", - говорится в тексте документа.

Гражданам, которые прибывают на территорию республики, предписано обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания) на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и (или) прибытия в Крым, не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест. При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) на территории Крыма данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.

В регионе общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 259 человек. Выздоровели - 87, умерли пять человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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