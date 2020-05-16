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Пандемия коронавируса нового типа

Более 400 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Росатоме

Из-за коронавируса умерли восемь сотрудников госкорпорации

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" за время эпидемии зафиксировала в отрасли более 400 заражений коронавирусом нового типа. Большинство инфицированных переносили заболевание в легкой форме, но есть и жертвы, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли, опубликованном на сайте госкорпорации.

"За два месяца эпидемии в отрасли было зафиксировано 403 инцидента, каждый из них был у нас на контроле. Порядка 300 человек переносили заболевание в легкой форме или совсем бессимптомно. Снято с контроля уже 105 человек, а в ближайшие дни снимем еще 120", - сказал он.

Глава госкорпорации отметил, что в настоящее время в стационарах в состоянии средней тяжести находятся 26 человек, но они уже идут на поправку.

"Знаю, что до сих пор остаются те, кто относится к коронавирусу легкомысленно, считают опасность преувеличенной. Так вот, за время эпидемии скончались уже восемь наших товарищей. Все они работали в столичном регионе, - сказал Лихачев. - Да, они были немолодыми людьми с хроническими заболеваниями. Но каждый из них много и плодотворно работал, строил большие профессиональные планы".

Эти сотрудники Росатома работали в центральном офисе госкорпорации, в представительстве производственного объединения "Маяк" в Москве, московском филиале АСЭ, во ВНИИНМ имени Бочвара, в НИИТФА (НИИ технической физики и автоматизации), в ТРИНИТИ (Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований), в Альянстрансатоме и в физико-энергетическом институте имени Лейпунского. Лихачев отметил, что их родным и близким будет оказана поддержка.

Теги
РоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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