Эксперт считает, что санкции Киева не помешают контактам между учеными

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Санкции, введенные властями Украины против российских научных учреждений, включая расположенные в Крыму, не смогут прервать контакты между учеными или помешать научной работе, сообщил ТАСС директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. Об этом следует из опубликованного пресс-службой главы украинского государства в пятницу полного перечня попавших под санкции юридических лиц. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций. При этом в новый перечень попали Московский государственный университет, Русское географическое общество, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского и ряд других научных учреждений и организаций, а также СМИ.

"Этот указ ничего нового в отношение официального Киева к Крыму не вносит, очередные санкции. Ничего нового. Это не означает, что мы перестанем контактировать с нашими украинскими коллегами. Связи, которые существовали не одно десятилетие, сохраняются. Никакими указами их прервать невозможно", - сообщил Майко.

По его словам, ни институт, который он возглавляет, ни другие российские научные учреждения, не прекратят раскопок в Крыму. "Никаких изменений в работу нашего и других учреждений этот указ не внесет, потому что как мы проводили археологические исследования, так и будем их проводить", - подчеркнул Майко.

В свою очередь первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс сообщил ТАСС, что санкции Украины в отношении вузов и археологов РФ из-за Крыма бесперспективны. "Никакого практического значения эти санкции иметь не могут и не будут, потому что Крым является российским. Глупые какие-то решения, детские, похоже они просто успокоиться до сих пор не могут. Пора бы уже признать объективную реальность, а они играются. У Крыма и России свои задачи, нам работать надо, а не отвлекаться", - сказал он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В этой связи Украина и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний как из России, так и из других стран.