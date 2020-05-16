Завотделением ГКБ №31 в Петербурге умер от осложнений коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Заведующий отделением лучевой диагностики петербургской клинической больницы №31 Виктор Парафило умер от осложнений коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

"15 мая 2020 года от осложнений новой коронавирусной инфекции на 72-м году жизни ушел из жизни доктор Парафило Виктор Тимофеевич - заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №31", - говорится в сообщении.

Парафило - выпускник военно-медицинского факультета Горьковского медицинского института и факультета подготовки руководящего состава Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова, более 20 лет служил в Вооруженных Силах России. После увольнения в звании полковника медицинской службы в течение 25 лет работал в должности заведующего отделением лучевой терапии Городской клинической больницы №31.

Городская клиническая больница № 31 предоставляет амбулаторную и стационарную многопрофильную медицинскую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Согласно информации на сайте, больница является базовым амбулаторным учреждением для гражданских государственных служащих и сотрудников дипломатического корпуса.

По официальным данным, за время пандемии в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом около 1,5 тыс. медицинских работников. Ранее власти подтвердили, что четверо медработников умерли по причине заражения, еще несколько случаев рассматривает комиссия.