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Пандемия коронавируса нового типа

В Коми возобновили вакцинацию детей и взрослых

Кроме того, трудовых мигрантов вакцинируют от кори

СЫКТЫВКАР, 16 мая. /ТАСС/. Власти Коми возобновили вакцинацию детей и взрослых, приостановленную из-за пандемии. Вакцинация детей будет проводиться согласно национальному календарю прививок, взрослых - по региональному календарю по эпидемиологическим показаниям, трудовые мигранты получат вакцину от кори, говорится в сообщении пресс-службы главы региона в субботу.

"О необходимости возобновления вакцинации несовершеннолетних, в том числе в родильных домах, в поликлиниках детей первого года жизни, туберкулинодиагностики заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Борис Александров. Он отметил, что уже два месяца, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, дети не получают прививок, определенных национальным календарем. Это может повлечь угрозу распространения инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в пятницу регионального оперштаба.

Глава Минздрава Коми сообщил, что сейчас Министерство здравоохранения России считает возможным возобновить вакцинацию в регионах по решению оперативных штабов при соблюдении определенных условий. Речь идет о заблаговременном информировании о проведении вакцинации, предварительной записи, организации в поликлиниках режима работы, исключающего скопления пациентов, и соблюдении мер профилактики распространения коронавируса.

Врио главы республики Владимир Уйба и главный государственный санитарный врач по региону Людмила Глушкова поддержали инициативу регионального Минздрава.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 16 мая в Коми подтверждено 911 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 29 случаев. Выздоровели 413 человек, умерли 17. Как отмечал в четверг врио главы региона, в ближайшее время следует ожидать прироста количества зараженных из-за двух новых очагов среди вахтовиков в Усинске. Ранее были выявлены зараженные среди вахтовиков в городе Микунь Усть-Вымского района и поселке Чикшино Печорского района. В пятницу стало известно о зараженных среди вахтовиков в Воркуте.

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Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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