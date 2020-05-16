В Минздраве заявили, что перенесшим тяжелую форму COVID-19 потребуется реабилитация

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пациентам, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, потребуется медицинская реабилитация. Об этом сказал член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

"Реабилитация требуется пациентам, которые перенесли тяжелые формы пневмонии. Это те пациенты, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция. В итоге мы имеем тех больных, у которых необходимо потратить определенное время, сделать определенный комплекс реабилитационных мероприятий для восстановления легочной функции", - сказал Авдеев, слова которого приводятся на сайте Минздрава РФ.

По его словам, реабилитация также нужна пациентам, которые длительно находились в стационаре, в том числе в отделениях реанимации, на искусственной вентиляции легких, так как у них большой риск потери мышечной массы. Также реабилитация может потребоваться людям, которые находились на искусственной вентиляции легких после интубации.

Авдеев уточнил, что, в зависимости от состояния пациентов, может потребоваться либо легочная, либо общая реабилитация, а также реабилитация с привлечением психолога. Пациенту с легкой формой, отметил он, после выписки потребуется некоторое время на восстановление. "В частности, может быть необходим прием витамина D, из-за невозможности получения его естественным путем, находясь на солнце", - сказал специалист.

Он отметил, что реабилитационные программы - это программы, которые включают самые разнообразные аспекты, касающиеся и физических тренировок, и физиотерапии, и психологической реабилитации, и коррекции питания пациентов.

"Конечно, все зависит от тяжести больного. Пациентам, которые перенесли тяжелую форму болезни, требуется более сложная и более длительная программа реабилитации <…> В ряде случаев требуется реабилитация от месяца до трех, а возможно, и более длительное время для осуществления данных программ", - добавил пульмонолог.